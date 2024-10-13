В столице Украины прогремели взрывы

Взрывы произошли в украинской столице, информирует издание «Общественное».
«В Киеве было слышно взрывы», — рассказали журналисты.
Подробности в настоящее время не приводятся.
По данным министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и ряде областей объявлена тревога с воздуха. В частности, сирены звучат в Черниговской, Сумской и Черкасской областях.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Харькове и Славянске.