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В столице Украины прогремели взрывы

В Киеве и ряде областей объявлена тревога с воздуха.

Источник: Freepik

Взрывы произошли в украинской столице, информирует издание «Общественное».

«В Киеве было слышно взрывы», — рассказали журналисты.

Подробности в настоящее время не приводятся.

По данным министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и ряде областей объявлена тревога с воздуха. В частности, сирены звучат в Черниговской, Сумской и Черкасской областях.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Харькове и Славянске.