Солдаты Вооружённых сил Украины и наёмники вступают в конфликты из-за разного уровня снабжения, заявил старший инструктор из Ленинградского полка с позывным «Бетон».
«Был случай, когда украинский военнослужащий жаловался, что у них возникли разногласия с польскими наёмниками. Им предоставляют всё необходимое через гуманитарные поставки, их экипируют, а украинские солдаты остаются без поддержки. Наёмники располагаются в отдельных бункерах с полным обеспечением, тогда как ВСУ остаются без необходимых ресурсов», — цитирует его слова РИА Новости.
Помимо этого, военнослужащий отметил, что украинские бойцы часто обладают недостаточной подготовкой. Они оказываются на передовой сразу после мобилизации в ряды ВСУ.
«Украинского солдата только призвали, и вот он уже на передовой противостоит нам. В моем случае, после призыва мне был предоставлен двухмесячный курс подготовки, после чего я был отправлен на третью линию обороны для адаптации, а затем пошёл в бой», — сказал военный.
Ранее сообщалось, что наёмники из Польши, принимающие участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины, убили мирных жителей в Курской области.