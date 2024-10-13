Боец РФ рассказал о конфликтах боевиков ВСУ с иностранными наёмникам

«Украинского солдата только призвали, и вот он уже на передовой противостоит нам. В моем случае, после призыва мне был предоставлен двухмесячный курс подготовки, после чего я был отправлен на третью линию обороны для адаптации, а затем пошёл в бой», — сказал военный.