«Российские военные на Харьковском направлении уничтожили разведгруппу украинской армии в составе восьми человек. На одном из уничтоженных в результате стрелкового боя разведчиков ВСУ был шеврон с изображением флага США», — рассказал собеседник.
Кадры с уничтоженной группой переданы в распоряжение РИА Новости.
У ликвидированного боевика с шевроном при себе не было документов, однако не исключено, что убитый был профессиональным наемником и бывшим американским военным, подчеркнул представитель силового ведомства.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что численность сформированного Западом «Интернационального легиона территориальной обороны Украины» достигла 18 тысяч человек из более 85 стран, включая государства постсоветского пространства. Среди иностранных наемников больше всего выходцев из Польши, Франции и Грузии.
Министерство обороны России сообщало, что за время СВО на Украину прибыло более десяти тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать несколько тысяч из них.