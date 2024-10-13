Над Белгородской, Брянской и Курской областями сбиты 13 БПЛА

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщал об уничтожении над регионом одного БПЛА. По его словам никто не пострадал, разрушений нет. В Курской области всю ночь действовала воздушная тревога. О последствиях атак в Курской и Белгородской областях не сообщалось.