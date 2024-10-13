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Над Белгородской, Брянской и Курской областями сбиты 13 БПЛА

Средства противовоздушной обороны в ночь на 13 октября отражали атаку над тремя регионами. Над Белгородской и Курской областями уничтожены по шесть беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны в Telegram. Еще три БПЛА сбиты над Брянской областью.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщал об уничтожении над регионом одного БПЛА. По его словам никто не пострадал, разрушений нет. В Курской области всю ночь действовала воздушная тревога. О последствиях атак в Курской и Белгородской областях не сообщалось.

В Белгородской, Брянской и Курской областях с августа действует режим контртеррористической операции (КТО). Ранее в регионе были также объявлены режимы желтого уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования.