Российский FPV-дрон ударил в танк ВСУ хулиганским приемом и попал на видео

Дрон следовал за украинским танком, примериваясь, как бы поудобнее нанести удар. Неожиданно с боковой дороги между коптером и его добычей вклинился украинский пикап с частоколом антенн РЭБ. Произошло это в момент, когда беспилотник уже пошел в атаку на танк.
FPV-дрон обошел пикап резким маневром — наподобие того, как автохулиганы играют в «шашечки» на ночной МКАД, — и ударил по танку. РЭБ на пикапе никак не препятствовала атаке, поскольку БПЛА управлялся по оптоволоконному кабелю. На это указывает красивая и четкая картинка, не свойственная FPV-дронам на радиоуправлении.
«Пилот дрона красавчик», — отметил канал.