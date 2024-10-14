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Российский FPV-дрон ударил в танк ВСУ хулиганским приемом и попал на видео

Канал «Воевода вещает» опубликовал кадры, свидетельствующие о мастерстве и находчивости российского оператора БПЛА-камикадзе.

Дрон следовал за украинским танком, примериваясь, как бы поудобнее нанести удар. Неожиданно с боковой дороги между коптером и его добычей вклинился украинский пикап с частоколом антенн РЭБ. Произошло это в момент, когда беспилотник уже пошел в атаку на танк.

FPV-дрон обошел пикап резким маневром — наподобие того, как автохулиганы играют в «шашечки» на ночной МКАД, — и ударил по танку. РЭБ на пикапе никак не препятствовала атаке, поскольку БПЛА управлялся по оптоволоконному кабелю. На это указывает красивая и четкая картинка, не свойственная FPV-дронам на радиоуправлении.

«Пилот дрона красавчик», — отметил канал.