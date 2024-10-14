Российский FPV-дрон ударил в танк ВСУ хулиганским приемом и попал на видео

Дрон следовал за украинским танком, примериваясь, как бы поудобнее нанести удар. Неожиданно с боковой дороги между коптером и его добычей вклинился украинский пикап с частоколом антенн РЭБ. Произошло это в момент, когда беспилотник уже пошел в атаку на танк.