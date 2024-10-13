ВСУ выпустили по Белгородской области порядка 120 боеприпасов за сутки

БЕЛГОРОД, 13 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область с применением порядка 120 боеприпасов и более 20 беспилотных летательных аппаратов за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В Белгородском районе по поселкам Майский и Октябрьский, селам Головино, Журавлевка, Красный Хутор и Щетиновка выпущены 72 боеприпаса в ходе 7 обстрелов и 8 беспилотников, из которых три сбиты системой ПВО», — написал он.
Гладков напомнил, что в результате подомового обхода стало известно о гибели жителя села Устиновка в результате утренней атаки. Также, по его словам, ранен один человек, его госпитализировали в областную клиническую больницу с осколочным ранением грудной клетки, поврежден автомобиль.
В Шебекинском городском округе, как сообщил глава региона, по городу Шебекино, селам Новая Таволжанка, Середа и Терезовка, а также хутору Марьино выпущены 15 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки с помощью 4 беспилотников, один из которых сбит. «На территории частного домовладения разрушена летняя кухня, повреждены 8 частных домов, газовая труба и 2 автомобиля», — уточнил он.
В Борисовском районе село Цаповка подверглось обстрелу, в ходе которого выпущено 4 боеприпаса, пострадавших и повреждений нет. Сообщается, что над Валуйским муниципальным округом сбит БПЛА самолетного тип, повреждений нет. «В Волоконовском районе по селам Афоньевка и Новоивановка, а также хутору Старый выпущены 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и два беспилотника, которые были сбиты системой ПВО. Без последствий», — написал глава региона.
В Грайворонском муниципальном округе, как сообщил Гладков, поселок Горьковский, села Глотово, Дроновка, Козинка и Мокрая Орловка атакованы с помощью 21 боеприпаса в ходе трех обстрелов и 5 БПЛА, повреждены 3 надворные постройки, одна из которых сгорела. В Краснояружском районе, по информации губернатора, по селам Колотиловка и Поповка выпущено 2 беспилотника, один из которых сбит системой ПВО, пострадавших и повреждений нет, над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник, пострадавших и повреждений нет.