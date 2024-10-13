ВСУ выпустили по Белгородской области порядка 120 боеприпасов за сутки

В Грайворонском муниципальном округе, как сообщил Гладков, поселок Горьковский, села Глотово, Дроновка, Козинка и Мокрая Орловка атакованы с помощью 21 боеприпаса в ходе трех обстрелов и 5 БПЛА, повреждены 3 надворные постройки, одна из которых сгорела. В Краснояружском районе, по информации губернатора, по селам Колотиловка и Поповка выпущено 2 беспилотника, один из которых сбит системой ПВО, пострадавших и повреждений нет, над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник, пострадавших и повреждений нет.