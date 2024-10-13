Уроженец Ростовской области погиб в зоне СВО

Мужчина родился в Ремонтненском районе. Позже переехал жить в Зверево. Там Владимир женился у него родилась дочь. Как сообщили DonDay близкие Владимира, в феврале 2023 года он вступил в ряды участников спецоперации. Его направили в воинскую часть 29331, полк 1102, третью роту, 240-й батальон. В последний раз Владимир общался с родными 30 мая прошлого года из района Бахмута.