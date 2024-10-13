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Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ в 138 районах

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотников и скоплениям живой силы ВСУ в 138 районах, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 36 беспилотников самолетного типа.