Подразделения группировки «Центр» за сутки отразили 11 контратак ВСУ

«Отразили 11 контратак подразделений 42-й, 100-й, 157-й механизированных, 5-й штурмовой бригад, 79-го десантно-штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ и 38-й бригады морской пехоты. Противник потерял до 460 военнослужащих, три боевые бронированные машины HMMWV производства США и “Kirpi” турецкого производства, пять автомобилей, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку “Рапира”, — сказано в сообщении ведомства.