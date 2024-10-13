Группировка «Днепр» нанесла поражение четырем украинским бригадам

«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 39-й бригады береговой обороны, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Шляховое, Никольское, Приднепровское, Токаревка Херсонской области, Новоандреевка и Каменское Запорожской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«Потери ВСУ составили свыше 50 военнослужащих, пять автомобилей, 122-миллиметровая гаубица Д-30», — добавили в МО РФ.
Кроме того, уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и два склада военного имущества.