Украинские войска применили ракеты со шрапнелью при обстреле Дебальцево

«На месте происшествия были обнаружены соответствующие осколки, обстрел велся, предположительно, из РСЗО HIMARS, ракета М-30А1 (шрапнельная), есть данные о пострадавших», — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Местная жительница Ирина рассказала, как видела летевшую ракету, при взрыве она быстро вбежала вместе с членами семьи в дом, это сохранило им жизни, однако во дворе погибла собака, сам дом получил значительные повреждения. Кроме того, асфальт и рядом припаркованный автомобиль сильно посечены осколками.
«Дети играли на улице, я была в доме, услышала громкий хлопок, выскочила сразу за детьми, не успели мы зайти в дом, как еще два взрыва (раздались — ред.), младший ребенок кричал: “мама, я не хочу умирать”, — рассказала еще одна очевидица случившегося, Анна — мать двоих детей, один из которых, 12-летний мальчик, получил касательное ранение ноги.
Кроме того, по словам другой местной жительницы, в соседнем доме в результате второго взрыва от полученных ран скончалась 74-летняя женщина.
Всего, по данным СЦКК, при обстреле Дебальцево пострадали восемь человек, в том числе двое детей, еще один человек погиб.