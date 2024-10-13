Украинские войска применили ракеты со шрапнелью при обстреле Дебальцево

«Дети играли на улице, я была в доме, услышала громкий хлопок, выскочила сразу за детьми, не успели мы зайти в дом, как еще два взрыва (раздались — ред.), младший ребенок кричал: “мама, я не хочу умирать”, — рассказала еще одна очевидица случившегося, Анна — мать двоих детей, один из которых, 12-летний мальчик, получил касательное ранение ноги.