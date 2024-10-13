Пушилин предсказал скорое освобождение Дзержинска

«Посетил освобождаемый Дзержинск. Его освобождает 132-я бригада. Командир мотострелкового батальона с позывным “Остап” рассказал об обстановке. Ещё идут бои в городской черте, противник осознаёт, что полное освобождение Дзержинска откроет нам дополнительные возможности двигаться на север республики… Полное освобождение Дзержинска не за горами», — написал Пушилин.