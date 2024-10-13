В Башкирии похоронили погибшего в СВО мобилизованного Алика Фазлутдинова

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта сообщил, что сегодня, 13 октября, в последний путь проводили погибшего в СВО 43-летнего рядового Алика Фазлутдинова. Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.
Алик Фазлутдинов родился в поселке Аша Челябинской области, там же отучился девять классов. После получил профессию станочника широкого профиля, затем отслужил в армии, женился и переехал в Башкирию. Работал он в мебельном цехе, в 2022 году ушел оттуда в рамках частичной мобилизации.
Погиб 27 августа во время выполнения боевой задачи. За мужество и отвагу его наградили медалью Шаймуратова и посмертно — орденом Мужества.