Стали известны подробности штурма Угледара

«Армия России нанесла точечный артиллерийский удар по местам управления и взяла в полукольцо город, тем самым обрезав снабжение», — пояснил собеседник агентства.
По его словам, одновременно с ударом по командным пунктам российские бойцы смогли овладеть ключевым сегментом обороны города — шахтой «Южнодонбасская».
Остатки 72-й отдельной моторизированной бригады ВСУ понесли большие потери при отходе из города, добавил собеседник.
«Их при отходе наша артиллерия перемолола», — уточнил он.
Российское Минобороны 3 октября отчиталось об освобождении Угледара. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке «Восток» удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.
Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль перешли и многокилометровые подземные укрытия.
В ВСУ 72-я ОМБР считается элитной. Она участвовала в боях в Авдеевке, Мариуполе и Угледаре. В бригаде в том числе воюют представители неонацистских движений киевского режима.