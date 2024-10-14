Проект о бесплатном проезде к месту отпуска для участников СВО внесут в ГД

В частности, право бесплатного проезда к месту отпуска и в обратном направлении предусмотрено лишь для контрактников, работающих на Крайнем Севере и территориях с неблагоприятным климатом, а также в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Другие военные категории, включая участников специальной военной операции и членов добровольческих формирований, не имеют права на бесплатный проезд в отпуск.