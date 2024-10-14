Проект о бесплатном проезде к месту отпуска для участников СВО внесут в ГД

Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект, который предусматривает бесплатный проезд к месту отпуска для военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в спецоперации. Соответствующую инициативу выдвинула фракция ЛДПР под руководством Ярослава Нилова, возглавляющего Комитет по социальной политике, пишет РИА Новости.
Парламентарии считают, что эта мера поддержки может стать важной. Аналогичное право для военных и волонтеров законодательно пока не оформлено.
В частности, право бесплатного проезда к месту отпуска и в обратном направлении предусмотрено лишь для контрактников, работающих на Крайнем Севере и территориях с неблагоприятным климатом, а также в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Другие военные категории, включая участников специальной военной операции и членов добровольческих формирований, не имеют права на бесплатный проезд в отпуск.
Военнослужащие уходят в отпуск на 14 дней каждый полгода. Время в пути к месту отдыха не учитывается.
Ранее сообщалось, что участники спецоперации наделены правом оплачивать половину суммы за содержание жилого помещения и наем, а также взноса на капремонт. Чтобы получить льготу, военнослужащему необходимо иметь удостоверение ветерана боевых действий.