Четыре военных погибли при ударе БПЛА «Хезболлы» по базе Израиля

Движение «Хезболла» запустила беспилотный летательный аппарат по базе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рядом с городом Биньямина — Гиват-Ада. Подробности о последствиях сообщила армейская пресс-служба.
По данным ЦАХАЛ, всего после удара погибли четыре израильских солдата. Еще семь человек получили ранения разной степени тяжести и сейчас находятся в больницах.
«В воскресенье беспилотный летательный аппарат, запущенный организацией “Хезболла”, нанес удар по военной базе рядом с Биньяминой», — уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что движение атаковало базу бригады «Голани» на юге Хайфы. В результате ранения получили порядка 40 израильских военных.