Трое наёмников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины получили ранения на южном участке, следует из репортажа телеканала Rai1.
Речь идёт о наёмниках из Италии. Один из наёмников Юрий Превитали рассказал журналистам, что ВС РФ нанесли удар по их позициям в субботу, итальянец получил ранение при ударе БПЛА.
Превитали участвует в боевых действиях на стороне ВСУ с февраля 2023 года. Имя другого наёмника, показанного в материале, не указывается. Говоря о третьем итальянце, Превитали говорит лишь называя общее число его соотечественников, попавших под обстрел.
Автором репортажа выступила репортёр Rai Стефания Баттистини, в отношении которой ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении госграницы Российской Федерации в Курской области.
Ранее сообщалось, что наёмники из Польши, принимающие участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины, убили мирных жителей в Курской области.