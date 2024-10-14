Боец описал реакцию иностранных наемников в ВСУ на приближение ВС России

«Когда идет штурм наш, они самыми первыми убегают», — рассказал собеседник.
По его мнению, иностранцы находятся на позициях для поднятия духа и мотивации солдат ВСУ, поскольку многие из них не понимают, зачем идти воевать.
«Они (иностранные наемники — Прим. ред.) не воюют. Они больше, так сказать, для поднятия духа там находятся, украинского солдата мобилизованного… Но только, когда “жареным запахнет”, они убегают первыми», — объяснил военнослужащий.
Ранее Бетон рассказал РИА Новости, что солдаты ВСУ и иностранные наемники конфликтуют из-за лучшего обеспечения последних.
Бетон, командуя мотострелковым взводом, выполнял боевые задания на передовой, в том числе участвовал в штурмовых операциях на Артемовском и Купянском направлениях. Имеет две государственные награды: медаль «За храбрость» второй степени и медаль «За отвагу». На данный момент занимается боевой подготовкой личного состава Ленинградского полка в качестве старшего инструктора.