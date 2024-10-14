Олбани
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За подрыв Керченского моста объявили в розыск гражданина Грузии и украинца

Фигуранты обвиняются в совершении теракта и контрабанде взрывчатых веществ.

Источник: Аргументы и факты

Правоохранители объявили в международный розыск гражданина Грузии Александра Инасаридзе, а также гражданина Украины Сергея Андрейченко, которых подозревают в участии в подрыве Керченского моста в 2022 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

«Инасаридзе и Андрейченко объявлены в межгосударственный розыск», — говорится в материалах дела.

Следователи уточнили, что фигуранты обвиняются в совершении теракта и контрабанде взрывчатых веществ. Обвинения предъявлены и их соучастникам.

Ранее сообщалось, что организаторы и некоторые исполнители теракта на Керченском мосту скрылись за границей от Следственного комитета Российской Федерации.

Напомним, в октябре 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль. Загорелись семь топливных цистерн грузового состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате теракта обрушились два пролета автомобильной части моста.