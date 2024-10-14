За подрыв Керченского моста объявили в розыск гражданина Грузии и украинца

Правоохранители объявили в международный розыск гражданина Грузии Александра Инасаридзе, а также гражданина Украины Сергея Андрейченко, которых подозревают в участии в подрыве Керченского моста в 2022 году.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
«Инасаридзе и Андрейченко объявлены в межгосударственный розыск», — говорится в материалах дела.
Следователи уточнили, что фигуранты обвиняются в совершении теракта и контрабанде взрывчатых веществ. Обвинения предъявлены и их соучастникам.
Ранее сообщалось, что организаторы и некоторые исполнители теракта на Керченском мосту скрылись за границей от Следственного комитета Российской Федерации.
Напомним, в октябре 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль. Загорелись семь топливных цистерн грузового состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. В результате теракта обрушились два пролета автомобильной части моста.