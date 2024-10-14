Вертолеты Ка-52М уничтожили личный состав и технику ВСУ в курском приграничье

Как отметили в ведомстве, российским экипажем удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника.
В ходе выполнения боевой задачи члены экипажа выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки, применив авиационные средства поражения, а после вернулись на площадку вылета.
Уточняется, что личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.
Ранее, 13 октября, экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанес удар по опорному пункту и скоплению личного состава противника. После атаки экипажи российских самолетов выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.