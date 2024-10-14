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Вертолеты Ка-52М уничтожили личный состав и технику ВСУ в курском приграничье

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удары по личному составу и бронированной военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 14 октября сообщило Министерство обороны РФ.

Источник: Reuters

Как отметили в ведомстве, российским экипажем удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника.

В ходе выполнения боевой задачи члены экипажа выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки, применив авиационные средства поражения, а после вернулись на площадку вылета.

Уточняется, что личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.

Ранее, 13 октября, экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанес удар по опорному пункту и скоплению личного состава противника. После атаки экипажи российских самолетов выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.