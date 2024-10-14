Экипажи танков Т-72Б3М уничтожили огневые позиции и живую силу ВСУ в зоне СВО

Он уточнил, что операция происходила в полной темноте и возможности воспользоваться вспомогательными средствами не было. Боец выбегал в точку по направлению местоположения противника и светил на себя фонариком, чтобы наводчики смогли понять, куда делать выстрел. Благодаря успешной импровизации экипажа получилось уничтожить живую силу и точки ВСУ. Экипажем танка огонь велся на дальностях до 6 км. После этого экипаж вернулся в безопасное место без потерь.