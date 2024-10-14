Экипажи танков Т-72Б3М уничтожили огневые позиции и живую силу ВСУ в зоне СВО

«Был прорыв противника, поступил срочный выезд. Мы выехали ночью. Этот танк, он без тепловизора, и нам пришлось импровизировать», — рассказал командир танкового взвода с позывным Тяга.
Он уточнил, что операция происходила в полной темноте и возможности воспользоваться вспомогательными средствами не было. Боец выбегал в точку по направлению местоположения противника и светил на себя фонариком, чтобы наводчики смогли понять, куда делать выстрел. Благодаря успешной импровизации экипажа получилось уничтожить живую силу и точки ВСУ. Экипажем танка огонь велся на дальностях до 6 км. После этого экипаж вернулся в безопасное место без потерь.
Т-72Б3М является одним из самых современных российских танков. Он способен поражать противника различными видами снарядов из открытых и закрытых позиций на дальней дистанции, не выдавая при этом своего местоположения.
В обнаружении огневых позиций военнослужащим также помогала разведка и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые даже в условиях ночи смогли обнаружить и передать точные координаты экипажам танков группировки войск «Запад».
Ранее, 10 октября, экипажи танков Т-80БВМ поразили укрепления формирований Вооруженных сил Украины в лесополосе под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР). При этом танкисты выполнили боевую задачу и сопроводили колонну пехоты.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.