По данным МО РФ, расчеты РСЗО, получив координаты группы пехоты ВСУ, которая безуспешно пыталась закрепиться в лесу на приграничной территории Курской области, точным залпом пакета реактивных ракет накрыли противника.
«В основном стреляем осколочно-фугасными боеприпасами, в пакет их вмещается 40 штук. В любой момент 24/7 мы находимся на дежурстве, поступает команда, и мы выдвигаемся на огневую позицию и наносим удар. Я сам житель Курской области и имею высочайшую мотивацию, чтобы выбить противника со своей земли, не допустить его продвижения дальше», — заявил командир реактивного взвода с позывным Гаусс.
Сообщается, что кадры объективного контроля, полученные с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей. После выполнения боевой задачи расчеты оперативно меняют позиции.
«Для защиты от FPV-дронов мы используем противодроновые сетки, цепи, чтобы сзади машины в пакет не ударили. Впереди у машины установлен комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который глушит в широком диапазоне частот. Также кабина защищена антидроновой сеткой. Приходится работать достаточно часто, на этом направлении особенно», — сказал боец с позывным Гаусс.
Ранее, 12 октября, российские военные отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ в направлении Любимовки, Толстого Луга и Новоивановки в Курской области. Украинские боевики потеряли до 60 человек, два танка, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.