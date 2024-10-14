Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» уничтожили скопление пехоты ВСУ в курском приграничье

«В основном стреляем осколочно-фугасными боеприпасами, в пакет их вмещается 40 штук. В любой момент 24/7 мы находимся на дежурстве, поступает команда, и мы выдвигаемся на огневую позицию и наносим удар. Я сам житель Курской области и имею высочайшую мотивацию, чтобы выбить противника со своей земли, не допустить его продвижения дальше», — заявил командир реактивного взвода с позывным Гаусс.