Военнослужащий из Иркутской области Анатолий Злобин погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Иркутской области Анатолий Злобин погиб в зоне специальной военной операции в ходе боя. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Усть-Кута.
«Анатолий Злобин погиб в зоне СВО во время выполнения боевых задач 2 сентября 2024 года», — рассказали АиФ-Иркутск в администрации.
Ему было 35 лет. В памяти родных Анатолий Злобин останется добрым человеком и верным товарищем.
В Усть-Куте 12 октября состоялась церемония прощания с военнослужащим. Родные, друзья и сотрудники администрации города проводили бойца в последний путь.