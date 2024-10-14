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Военнослужащий из Иркутской области Анатолий Злобин погиб в зоне СВО

Анатолий Злобин погиб в зоне СВО 2 сентября 2024 года.

Источник: Администрация Усть-Кута

Военнослужащий из Иркутской области Анатолий Злобин погиб в зоне специальной военной операции в ходе боя. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Усть-Кута.

«Анатолий Злобин погиб в зоне СВО во время выполнения боевых задач 2 сентября 2024 года», — рассказали АиФ-Иркутск в администрации.

Ему было 35 лет. В памяти родных Анатолий Злобин останется добрым человеком и верным товарищем.

В Усть-Куте 12 октября состоялась церемония прощания с военнослужащим. Родные, друзья и сотрудники администрации города проводили бойца в последний путь.