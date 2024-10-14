Военные рассказали об освобождении пункта Островское в ДНР

«ВСУ откатились с Острого в Островское, и спустя три дня мы туда опять залетаем на бронетехнике, спешиваемся, начинаем зачистку, у них не было вариантов как опять бежать. Мы не дали им возможности окопаться, укрепиться», — сообщил на видео от Минобороны РФ командир роты с позывным «Герцин».