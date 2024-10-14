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Военные рассказали об освобождении пункта Островское в ДНР

ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск рассказали о стремительном штурме и освобождении Островского на кураховском направлении в ДНР.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ откатились с Острого в Островское, и спустя три дня мы туда опять залетаем на бронетехнике, спешиваемся, начинаем зачистку, у них не было вариантов как опять бежать. Мы не дали им возможности окопаться, укрепиться», — сообщил на видео от Минобороны РФ командир роты с позывным «Герцин».

По словам военнослужащего, ранее была занята колония, в которую отошли ВСУ с населенного пункта Острое. Он отметил, что были зачищены прилегающие к колонии лесополосы, выставлены посты, ведется круглосуточное наблюдение. Противник не ожидал такого стремительного штурма ВС РФ и не успел закрепиться, в результате откатился в Островское, добавил «Герцин».

«Мы не стали затягивать и в течение трех дней собрали штурмовые группы, собрали штурмовую технику, взаимодействовали с командиром танкового батальона, разработали план захода и зашли в населенный пункт Островское, где мы успешно спешились, закрепились», — пояснил командир роты.

«Герцин» также добавил, что ВС РФ приближаются к Курахово, в направлении которого есть информация, какие у противника имеются укрепления.

В пятницу, 11 октября, Минобороны РФ сообщало о том, что подразделения «Южной» группировки российских войск освободили населенный пункт Островское в ДНР.