Татаринов: под Курском уничтожен майор ВСУ Маханько, снимавшийся в рекламе

Российские военные ликвидировали в Курской области бойца Вооружённых сил Украины Андрея Маханько, который несколько лет назад снимался в рекламном ролике, посвящённом вакцинации от коронавируса.
Об этом рассказал военкор Руслан Татаринов.
«В Курской области ликвидирован майор Андрей Маханько, на видео участвовал главным врачом Украины в рекламе от COVID-19, вакцинируйся», — написал он в Telegram.
Татаринов прикрепил к посту соответствующие кадры, а также фото украинца в военной форме.
Ранее Татаринов заявил, что в Харьковской области погиб полковник украинской президентской бригады оперативного назначения «Ураган» Юрий Шикула.