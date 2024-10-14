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Татаринов: под Курском уничтожен майор ВСУ Маханько, снимавшийся в рекламе

Украинец несколько лет назад снимался в рекламном ролике, посвящённом вакцинации от коронавируса.

Российские военные ликвидировали в Курской области бойца Вооружённых сил Украины Андрея Маханько, который несколько лет назад снимался в рекламном ролике, посвящённом вакцинации от коронавируса.

Об этом рассказал военкор Руслан Татаринов.

«В Курской области ликвидирован майор Андрей Маханько, на видео участвовал главным врачом Украины в рекламе от COVID-19, вакцинируйся», — написал он в Telegram.

Татаринов прикрепил к посту соответствующие кадры, а также фото украинца в военной форме.

Ранее Татаринов заявил, что в Харьковской области погиб полковник украинской президентской бригады оперативного назначения «Ураган» Юрий Шикула.