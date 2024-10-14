«При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 30-й, 44-й, 53-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Петропавловки, Купянска, Берестового, Червоной Дибровы и Григоровки», — уточнил он в разговоре с ТАСС.
Ранее, 12 октября, военные разведывательного подразделения группировки войск «Запад» с помощью дронов сорвали ротацию и уничтожили технику ВСУ в Харьковской области. После уничтожения техники боевики ВСУ попытались сбежать, но были последовательно ликвидированы.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.