Подразделения группировки войск «Запад» захватили 39 опорных пунктов ВСУ

«При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 30-й, 44-й, 53-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Петропавловки, Купянска, Берестового, Червоной Дибровы и Григоровки», — уточнил он в разговоре с ТАСС.