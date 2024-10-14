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Подразделения группировки войск «Запад» захватили 39 опорных пунктов ВСУ

За минувшие сутки мотострелковые подразделения группировки войск «Запад» захватили 39 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), улучшив положение по переднему краю. Об этом 14 октября заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: РИА "Новости"

«При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 14-й, 30-й, 44-й, 53-й механизированных бригад, 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Петропавловки, Купянска, Берестового, Червоной Дибровы и Григоровки», — уточнил он в разговоре с ТАСС.

Ранее, 12 октября, военные разведывательного подразделения группировки войск «Запад» с помощью дронов сорвали ротацию и уничтожили технику ВСУ в Харьковской области. После уничтожения техники боевики ВСУ попытались сбежать, но были последовательно ликвидированы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.