Мэр Иркутска передал участнику спецоперации мотоцикл и УАЗ

«Несколько недель назад наш друг Максим Обухов обратился с просьбой приобрести мотоцикл, поскольку расстояния на линии фронта достаточно большие — 30−40 километров. Передвижения на машине заметны, поэтому лучше использовать другой транспорт для подвоза провизии и боеприпасов. Мы с коллегами, не задумываясь, отреагировали, купили Racer Panther, довели его до ума и сегодня вручили. Считаю, очень важно помогать бойцам, поскольку от нас, от тыла, многое зависит», — подчеркнул заместитель председателя Думы Иркутска Александр Друзенко.