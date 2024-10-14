Мэр Иркутска передал участнику спецоперации мотоцикл и УАЗ

Одному из них — командиру мотострелковой роты Максиму Обухову — мэр Руслан Болотов передал мотоцикл Racer RC300-GY8X Panther и УАЗ «Фермер».
«МУП “Иркутскгортранс” ремонтирует технику, после чего отправляем ее нашим ребятам на передовую. Эту работу проводим с начала специальной военной операции. Сегодня вручаем две машины — мотоцикл и УАЗ — коллеге, исполняющему обязанности директора МУП “ТЭСИ” Максиму Обухову. Он несколько месяцев назад ушел служить по контракту, удостоен Ордена Мужества, — отметил Руслан Болотов. — Подготовка автомобилей, необходимых бойцам, будет продолжена».
Как сообщает пресс-служба администрации города, сейчас восстанавливают транспортеры переднего края, которые позволят организовать доставку и эвакуацию раненых, а также мотоциклы. Их планируют до конца этого года отправить «за ленточку». Всего иркутяне уже получили от города более 100 автомобилей.
«Несколько недель назад наш друг Максим Обухов обратился с просьбой приобрести мотоцикл, поскольку расстояния на линии фронта достаточно большие — 30−40 километров. Передвижения на машине заметны, поэтому лучше использовать другой транспорт для подвоза провизии и боеприпасов. Мы с коллегами, не задумываясь, отреагировали, купили Racer Panther, довели его до ума и сегодня вручили. Считаю, очень важно помогать бойцам, поскольку от нас, от тыла, многое зависит», — подчеркнул заместитель председателя Думы Иркутска Александр Друзенко.
Сотрудники администрации областного центра находятся на связи с военными, узнают об их потребностях и проводят сбор и доставку гуманитарной помощи, автомобилей, адресных писем и посылок. Накануне состоялась отправка партии радиостанций и детекторов дронов, сообщает пресс-служба мэрии.
«От имени своей роты и от себя лично выражаю огромную благодарность мэру Иркутска Руслану Болотову и его команде за оперативность в помощи фронту. Вместе мы обязательно победим!», — сказал Максим Обухов.