Москалькова ответила на вопрос о числе курян, насильно вывезенных ВСУ

По данным Москальковой, сейчас в 65 регионах России в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 30 415 человек, среди которых 7670 — дети. Из Курской области эвакуировали 112,3 тыс. человек, в ПВР разместили 12,3 тыс., в том числе 3,6 тыс. несовершеннолетних. «И есть порядка 40 тыс. жителей, которые отказались эвакуироваться, либо уже вернулись в места постоянного проживания. Некоторые буквально в бронежилетах копали картошку на своих огородах», — добавила омбудсмен.