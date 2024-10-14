Гуманитарная помощь из Башкирии прибыла в Курск.

«Это поддержка, которая так важна для курян в трудные времена. Это вклад тысяч неравнодушных и добросердечных людей. Башкортостан поддерживает связь с Курской областью, мы всегда готовы оказать необходимую помощь», — пишет Максим Забелин в своих соцсетях.