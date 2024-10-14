Гуманитарная помощь из Башкирии прибыла в Курск.

Сегодня в Курск прибыл пятый гуманитарный конвой из Башкортостана общим весом почти 10 тонн, сообщил руководитель администрации Главы РБ Максим Забелин.
Он отметил активную работу волонтерских штабов имени Минигали Шаймуратова на площадках местных отделений «Единой России». Точка сбора работала и на базе молодежного пространства «Йешлек Хаус».
В составе гуманитарных грузов — сезонная одежда, обувь, медикаменты, средства личной гигиены и постельное белье.
«Это поддержка, которая так важна для курян в трудные времена. Это вклад тысяч неравнодушных и добросердечных людей. Башкортостан поддерживает связь с Курской областью, мы всегда готовы оказать необходимую помощь», — пишет Максим Забелин в своих соцсетях.