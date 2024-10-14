Как помогают бойцам СВО воронежские депутаты

В начале сентября с депутатом Андреем Соболевым связалась жительница микрорайона Придонской Елена. Ее супруг сейчас находится в зоне СВО. По его просьбе Елена доставляет на фронт необходимые вещи и оборудование. Волонтер рассказала парламентарию, что бойцам на передовой необходимы рации. Андрей Соболев мгновенно откликнулся на просьбу и в тот же день приобрел необходимое оборудование и передал его Елене.