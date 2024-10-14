Как помогают бойцам СВО воронежские депутаты

Откликнулись на просьбу.
В начале сентября с депутатом Андреем Соболевым связалась жительница микрорайона Придонской Елена. Ее супруг сейчас находится в зоне СВО. По его просьбе Елена доставляет на фронт необходимые вещи и оборудование. Волонтер рассказала парламентарию, что бойцам на передовой необходимы рации. Андрей Соболев мгновенно откликнулся на просьбу и в тот же день приобрел необходимое оборудование и передал его Елене.
«Благодаря такой поддержке, ребята понимают, что тыл у них надежный, что люди переживают за каждого солдата и всегда готовы прийти на помощь!» — отметила волонтер.
Очередную партию гуманитарной помощи отправили и отдельной группировке радиоэлектронной борьбы группировки войск «Центр».
Рэбовцам передали необходимое оборудование: приемники ELRS, рамы для дронов, полётные контроллеры, антенны, аккумуляторы и другие комплектующие, а также несколько fpv-дронов. Помощь в их отправке оказали депутаты Воронежской городской Думы Андрей Соболев, Артем Чекмарев, Александр Чуфинев, Андрей Бойко и Константин Ашифин.
Парламентарии Дмитрий Крутских, Владимир Калинин, Алексей Золотарев, Андрей Зачупейко, Владислав Новомлинский и Андрей Суверин помогли собрать бойцам строительные материалы для блиндажей, инструменты, армейские палатки и питьевую бутилированную воду.
А с оперативной доставкой гуманитарной помощи постоянно помогает депутат Дмитрий Крутских.
«С огромным уважением из Воронежа!».
С просьбой оказать помощь военнослужащим также обратился начальник медицинской части одной из воинских частей, расположенных в Первомайске ЛНР. Депутат Александр Чистяков отправил бойцам антибиотики, обезболивающие, кровоостанавливающие средства и антисептики.
«Очень надеюсь, что это отправление поможет врачам, оказывающим помощь нашим бойцам в тяжелейших условиях. С огромным уважением из Воронежа!» — подчеркнул парламентарий.
По обращению командования одного из подразделений фронтовой авиации депутат Андрей Зачупейко совместно с руководством предприятия «Водоканал Подгорное 1» доставил 1,5 тысячи литров питьевой воды военнослужащим. Ранее представители городской Думы совместно с Ассоциацией медицинских работников Воронежской области уже отправляли подразделению авиации питьевую бутилированную воду, маскировочные сети, медикаменты, перевязочные средства и медицинское оборудование для оказания первичной неотложной помощи.
Для наших бойцов в комитет «Защитники Отечества» Курской области Вадим Клецов и Андрей Зачупейко передали термобелье, военную форму, бутилированную воду, обогреватели для госпиталей, средства гигиены, медикаменты и перевязочные средства.
«Это не первая наша помощь, мы уже ездили и передавали гуманитарную помощь в Курск и Северодонецк. Поддержку оказывают все наши депутаты. Просьбы и пожелания для военных и гражданских нужд, которые нам присылают, мы выполняем и будем выполнять дальше до победы», — отметил депутат Воронежской городской Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Вадим Клецов.