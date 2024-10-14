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В Угледаре российские морпехи нашли схрон ВСУ

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российские морпехи Тихоокеанского флота в ходе зачистки позиций юго-западнее Угледара обнаружили схрон с боеприпасами, оставленный украинскими войсками, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Разведчики бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск “Восток” обнаружили схроны ВСУ с оружием и боеприпасами в ходе зачистки отбитых у противника позиций юго-западнее Угледара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в схроне находились боеприпасы для гранатомётов польского и американского производства, гранаты, средства связи и наведения, а также взрывчатка для диверсионной деятельности.

Как рассказал военнослужащий с позывным «Калмык», слова которого приводит ведомство, при зачистке населённого пункта морпехи наткнулись на взлохмаченную землю и решили досмотреть её, так как думали, что она заминирована. Российские военнослужащие предполагают, что схрон был предназначен для ДРГ противника.

В Минобороны уточнили, что бойцы группировки войск «Восток» часто совершают подобные находки. Проигрывая в открытом бою, враг заранее планирует проводить подрывную работу на освобождённых территориях, пояснили в МО РФ.

«Находим схроны, склады всяких боеприпасов. Попадается натовское вооружение — гранатомёты, мины, РЭБы … Убегают, бросают всё, особо не за что не держатся», — рассказал командир штурмовой группы с позывным «Бэтмен».

Кроме того, противник, пытаясь остановить продвижение ВС РФ, по ночам минирует дороги, сбрасывая мины с беспилотников. По словам «Бэтмена», опасность магнитных мин заключается в том, что они прилипают к любому металлу и их нелегко заметить, особенно ночью. Российские подразделения разминируют их днём, а противник ночью опять минирует, добавил он.

Линия обороны украинских формирований рушится, но противник пытается каждый дом превратить в крепость. Солдаты ВСУ сидят в подвалах и прячутся от гранат, поэтому заставить их выйти сложно, приходится «иногда даже дымами выкуривать», отметил российский военный.