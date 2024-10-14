В Угледаре российские морпехи нашли схрон ВСУ

Кроме того, противник, пытаясь остановить продвижение ВС РФ, по ночам минирует дороги, сбрасывая мины с беспилотников. По словам «Бэтмена», опасность магнитных мин заключается в том, что они прилипают к любому металлу и их нелегко заметить, особенно ночью. Российские подразделения разминируют их днём, а противник ночью опять минирует, добавил он.