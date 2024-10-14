Экс-глава Тольятти Николай Ренц после отставки отправился в зону СВО

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале — в первом после отставки посте, отключив комментарии.
Господин Ренц заявил, что поучаствовал в доставке участникам СВО автомобиля УАЗ, средств для эвакуации раненых, тактических аптечек, медицинских препаратов, материалов для возведения защитных сооружений, печки, воды, колес для автомобилей, средств РЭБ.
«Заехали в расположение наших бойцов из 3-й бригады спецназа, куда тоже передали медицинское оборудование и принадлежности, оборудование для защиты от дронов. Познакомились с нуждами и потребностями ребят и, безусловно, продолжим оказывать помощь и поддержку нашим защитникам», — написал бывший глава города.
Telegram-канал Николая Ренца молчал почти месяц, с 16 октября 2024 года, с того дня, когда губернатор Вячеслав Федорищев на совещании в областном правительстве сообщил об отставке главы Тольятти.
«Николай Альфредович прошел большой путь в своей профессиональной службе. Он принял решение, мы его поддержали, с учетом того большого нового пути, который у него будет», — заявил господин Федорищев. Сам Николай Ренц в своем обращении к жителям города объяснил свою отставку «причинами личными, глубоко личными».
9 октября, на заседании городской думы Тольятти депутаты приняли решение об объявлении конкурса на замещение должности главы города. Он продлится с 11 октября до 11 ноября.