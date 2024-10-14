Экс-глава Тольятти Николай Ренц после отставки отправился в зону СВО

«Николай Альфредович прошел большой путь в своей профессиональной службе. Он принял решение, мы его поддержали, с учетом того большого нового пути, который у него будет», — заявил господин Федорищев. Сам Николай Ренц в своем обращении к жителям города объяснил свою отставку «причинами личными, глубоко личными».