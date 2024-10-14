Майор милиции в отставке из Каменска-Уральского погиб в бою на СВО

В Каменске-Уральском простятся с 65-летним Павлом Шлыковым, погибшим на специальной военной операции. Жизнь солдата оборвалась в бою за село Очеретино в Донецкой Народной Республике.
— Физически крепкий, сильный духом человек, душа компании, любящий жизнь, заботливый муж и многодетный отец — так отзываются о Павле Викторовиче Шлыкове его родные и близкие, — сообщили KU66.RU в администрации Каменска-Уральского.
Павел Шлыков был заместителем командира взвода и инспектором военной милиции. Дослужившись до майора, он ушел в отставку. Мужчина был отмечен медалью «За безупречную службу» и знаком «Отличник милиции». В зону проведения СВО Павел Шлыков отправился самостоятельно, подписав контракт с Министерством обороны России. Уралец посмертно награжден орденом Мужества. Прощание с бойцом состоится днем 14 октября. Его похоронят на Ивановском кладбище.