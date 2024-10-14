Майор милиции в отставке из Каменска-Уральского погиб в бою на СВО

Павел Шлыков был заместителем командира взвода и инспектором военной милиции. Дослужившись до майора, он ушел в отставку. Мужчина был отмечен медалью «За безупречную службу» и знаком «Отличник милиции». В зону проведения СВО Павел Шлыков отправился самостоятельно, подписав контракт с Министерством обороны России. Уралец посмертно награжден орденом Мужества. Прощание с бойцом состоится днем 14 октября. Его похоронят на Ивановском кладбище.