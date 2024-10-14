Хабаровский край продолжает поддерживать бойцов в зоне СВО

Недавно губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин принял участие в торжественной церемонии (6+) передачи оборудования двум военным подразделениям Восточного военного округа: отдельной гвардейской мотострелковой бригаде и отдельной бригаде радиоэлектронной борьбы. Передача состоялась в рамках продолжающейся систематической помощи военнослужащим, оказываемой правительством Хабаровского края с начала специальной военной операции, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
В ходе мероприятия врио командующего войсками Восточного военного округа, генерал-лейтенант Михаил Носулев, поблагодарил руководство Хабаровского края за постоянную поддержку, отмечая, что регион регулярно отправляет в зону боевых действий крупные партии оборудования.
— Мы высоко ценим вашу активную поддержку и регулярные поставки специального оборудования и снаряжения в зону проведения СВО, — подчеркнул генерал Носулев, обращаясь к главе края.
В этот раз подразделениям, выполняющим боевые задачи с самого начала специальной военной операции, лично от Дмитрия Демешина были переданы 268 беспилотных летательных аппаратов и 62 комплекта систем обнаружения и подавления дронов. Также глава края поблагодарил военнослужащих за их героизм и пообещал, что краевое правительство продолжит свою работу по обеспечению армии всем необходимым.
— Уверены, что оборудование будут способствовать успешному продвижению группировки войск «Восток» на фронте и сохранят жизни наших воинов. Нет ничего сильнее силы духа русского солдата. Спасибо нашим солдатам за ратный труд, — заявил Дмитрий Демешин.