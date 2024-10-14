Хабаровский край продолжает поддерживать бойцов в зоне СВО

В этот раз подразделениям, выполняющим боевые задачи с самого начала специальной военной операции, лично от Дмитрия Демешина были переданы 268 беспилотных летательных аппаратов и 62 комплекта систем обнаружения и подавления дронов. Также глава края поблагодарил военнослужащих за их героизм и пообещал, что краевое правительство продолжит свою работу по обеспечению армии всем необходимым.