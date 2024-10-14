Под Волгоградом задержали избивших участника СВО бородачей

История получила огласку, когда в соцсетях и мессенджерах завирусилось видео с камеры домофона, которое было снято еще 22 сентября 2024 года. На кадрах видно, как бородатые мужчины забили ногами незнакомцев, потому что им не понравилось, как те прошли мимо беременной жены. После оказалось, что один из пострадавших недавно вернулся из зоны СВО. Дело взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.