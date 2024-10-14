Под Волгоградом задержали избивших участника СВО бородачей

Двоих бородачей, которые забили ногами прохожих возле подъезда в Волжском из-за надуманного повода, задержали полицейские. Следователи завели уголовное дело о хулиганстве, решается вопрос об аресте, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
— Ранее в полицию по данному факту обращений не поступало, — прокомментировали в ведомстве.
История получила огласку, когда в соцсетях и мессенджерах завирусилось видео с камеры домофона, которое было снято еще 22 сентября 2024 года. На кадрах видно, как бородатые мужчины забили ногами незнакомцев, потому что им не понравилось, как те прошли мимо беременной жены. После оказалось, что один из пострадавших недавно вернулся из зоны СВО. Дело взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.