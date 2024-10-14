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Вдова бойца СВО в Перми не получала пособия из-за ошибки в документах

Женщине отказали в положенных выплатах.

Источник: Аргументы и факты

Вдова участника СВО из Перми не получала положенные пособия из-за допущенной в документах ошибки, рассказал омбудсмен Пермского края Игорь Сапко.

Как сообщает уполномоченный, жительница краевой столицы обратилась к нему за помощью с выплатами, которые ей положены как вдове бойца специальной военной операции. После смерти супруга женщине отказали в выплатах и пособиях. Причиной стала документальная ошибка. Региональный уполномоченный по правам человека Игорь Сапко взялся помочь женщине и обратился в прокуратуру.

«Связался с Военным прокурором Южного военного округа Владиславом Приходченко. По результатам проведённой проверки, доводы заявительницы подтвердились», — рассказал омбудсмен Пермского края.

После вмешательства уполномоченного ошибка была исправлена и положенные выплаты были перечислены женщине.