Вдова бойца СВО в Перми не получала пособия из-за ошибки в документах

Вдова участника СВО из Перми не получала положенные пособия из-за допущенной в документах ошибки, рассказал омбудсмен Пермского края Игорь Сапко.
Как сообщает уполномоченный, жительница краевой столицы обратилась к нему за помощью с выплатами, которые ей положены как вдове бойца специальной военной операции. После смерти супруга женщине отказали в выплатах и пособиях. Причиной стала документальная ошибка. Региональный уполномоченный по правам человека Игорь Сапко взялся помочь женщине и обратился в прокуратуру.
«Связался с Военным прокурором Южного военного округа Владиславом Приходченко. По результатам проведённой проверки, доводы заявительницы подтвердились», — рассказал омбудсмен Пермского края.
После вмешательства уполномоченного ошибка была исправлена и положенные выплаты были перечислены женщине.