Вдова бойца СВО в Перми не получала пособия из-за ошибки в документах

Как сообщает уполномоченный, жительница краевой столицы обратилась к нему за помощью с выплатами, которые ей положены как вдове бойца специальной военной операции. После смерти супруга женщине отказали в выплатах и пособиях. Причиной стала документальная ошибка. Региональный уполномоченный по правам человека Игорь Сапко взялся помочь женщине и обратился в прокуратуру.