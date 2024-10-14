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Студент из Иркутска Александр Лемещенко погиб, защищая Курскую область

Александр Лемещенко из Иркутска добровольцем отправился в зону специальной военной операции.

Источник: Reuters

Студент из Иркутска Александр Лемещенко погиб в зоне специальной военной операции в ходе боя. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Байкальского государственного университета.

«В 2022 году Александр Лемещенко поступил на специальность “Управление персоналом”. Во время учёбы он активно принимал участие в научно-практических конференциях. Он опубликовал девять научных работ», — рассказали АиФ-Иркутск в учебном заведении.

Вскоре Александр Лемещенко принял решение встать на защиту Родины и добровольцем ушёл на передовую. Во время выполнения боевого задания военнослужащий погиб в октябре 2024 года, освобождая Курскую область. Ему было 20 лет.

В сердцах близких и друзей он останется добрым, целеустремлённым человеком и верным товарищем.