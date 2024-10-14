Губернатор Федорищев передал крупнейшую партию военной помощи в зону СВО

«Мы передаём самую большую за последнее время партию. Это и современная техника, которая позволяет нарастить беспилотную составляющую, и автомобили. Все, что необходимо для выполнения боевой задачи. Мы очень благодарны всем неравнодушным жителям области, которые помогают и обеспечивают эту помощь вместе с нами. Сегодня также работает фонд “Доброе сердце” из Отрадного, который передаёт большую помощь. Но самое главное — это передавать добрые пожелания нашим бойцам, чтобы они возвращались с Победой! Я прошу всех командиров, всех, кто представляет сегодня подразделения, от всех жителей Самарской области, передать нашим ребятам, что мы ими гордимся и ждём их с Победой. Победа будет очень скоро! Победа будет за нами! Сегодня очередной груз уходит, он далеко не последний, будем наращивать эту помощь. Важно помогать и содействовать целям специальной военной операции», — сказал глава региона Вячеслав Федорищев.