В зоне СВО погиб стрелок-снайпер из Туапсинского района

В зоне СВО погиб житель Туапсинского района Самвел Овсепян. Об этом в своем телегам-канале рассказал глава муниципалитета Сергей Бойко.
Он сообщил, что Самвел Левонович служил стрелком-снайпером 242-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. Погиб при выполнении боевой задачи.
«Каждая новость о гибели наших бойцов оставляет зарубку на сердце. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная память Воину!», — написал Бойко в социальных сетях.
Ранее «АиФ-Юг» писал — в Краснодаре создали мурал в честь участника СВО Сумынина. Юрий Сумынин был наставником в школе, преподавал детям уроки мужества. Он погиб в октябре 2023 года, выполняя боевые задачи. Портрет погибшего казака-добровольца располагается на многоэтажке на улице Ярославского, 68.