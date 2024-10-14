В зоне СВО погиб стрелок-снайпер из Туапсинского района

Ранее «АиФ-Юг» писал — в Краснодаре создали мурал в честь участника СВО Сумынина. Юрий Сумынин был наставником в школе, преподавал детям уроки мужества. Он погиб в октябре 2023 года, выполняя боевые задачи. Портрет погибшего казака-добровольца располагается на многоэтажке на улице Ярославского, 68.