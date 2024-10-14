Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области

«Кроме того, за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Ольговка, Толстый Луг. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и три автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.