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Российские военные отразили пять контратак ВСУ в Курской области

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Группировка «Север» за прошедшие сутки отразила пять контратак украинских войск в приграничных районах Курской области, противник потерял до 40 человек, ещё один сдался в плен, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Кроме того, за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Ольговка, Толстый Луг. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и три автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Кроме того, подразделения «Севера» продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Толстого Луга и Плёхово.