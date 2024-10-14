Newsweek: Украина начала частичное отступление от Торецка

Торецк расположен к северу от Авдеевки — бывшего украинского оплота, занятого Россией в феврале этого года, и к юго-западу от Бахмута (российское название — Артемовск — Прим. ред.), который российские войска взяли в мае 2023 года. В течение всего года Россия медленно, но верно продвигалась на запад в Донецкой области, отвоевывая территорию у ВСУ.