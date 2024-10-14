Newsweek: Украина начала частичное отступление от Торецка

По данным издания, ситуация в Торецке для вооруженных сил Украины сложилась «очень тяжелая». При этом Newsweek ссылается на воскресные сообщения российского информационного агентства ТАСС.
Торецк расположен к северу от Авдеевки — бывшего украинского оплота, занятого Россией в феврале этого года, и к юго-западу от Бахмута (российское название — Артемовск — Прим. ред.), который российские войска взяли в мае 2023 года. В течение всего года Россия медленно, но верно продвигалась на запад в Донецкой области, отвоевывая территорию у ВСУ.
Вокруг Торецка, а также к западу от Авдеевки идут ожесточенные бои, и Москва прилагает все усилия, чтобы добраться до стратегического украинского логистического и транспортного узла Покровск.
На прошлой неделе пресс-секретарь группировки «Луганск» вооруженных сил Украины, майор Анастасия Бобовникова подтвердила, что бои идут «буквально на каждом въезде» в город. По ее словам, Россия пытается «стереть город с лица земли с помощью артиллерии… после чего российские войска идут на штурм небольшими группами».
Позже в пятницу Бобовникова попыталась опровергнуть слова Чинчика, сказав, что Россия контролирует только восточную часть Торецка.
В американском Институте по изучению войны в субботу уточнили, что российские войска, по их данным, контролируют по меньшей мере 38% территории города. Рано утром в воскресенье украинские военные заявили, что за предыдущие 24 часа Россия предприняла 15 атак по окрестностям Торецка.
Министерство обороны России в субботу сообщило, что за предыдущий день российские силы нанесли удары по украинским войскам на нескольких участках линии фронта в Донецкой области, в том числе к юго-западу от Торецка и непосредственно к западу от города.
По мнению военных аналитиков, занятие Торецка, расположенного на вершине холма, позволит российским силам еще больше осложнить материально-техническое обеспечение украинских войск на большей части востока страны.