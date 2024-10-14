В ходе СВО погиб военнослужащий Роман Кучев из Косы

В ходе проведения специальной военной операции погиб военнослужащий Роман Кучев из Косинского округа. Ему было 38 лет. Об этом сообщила администрация муниципалитета на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Роман родился и жил в селе Коса. Проходил службу по контракту в зоне СВО в звании гвардии рядового в должности стрелка штурмовой роты. Погиб 30 мая этого года при выполнении боевых задач.
Администрация Косинского округа выразила соболезнования родным и близким погибшего земляка. Церемония прощания с бойцом состоится во вторник, 15 октября, на площади КДЦ в селе Коса. Начало траурного митинга в 13.00.