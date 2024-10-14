Подвиг рядового: в зоне СВО погиб житель Черноморского района Крыма

«В зоне спецоперации погиб наш земляк — рядовой Зубов Олег Юрьевич, 4 апреля 1990 года рождения. Он погиб при выполнении задач по денацификации и демилитаризации Украины. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким героя. Родина высоко оценила подвиг Олега Юрьевича, представив его к высокой государственной награде — “Ордену Мужества” (посмертно)», — написал он в своем ТГ-канале.