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Подвиг рядового: в зоне СВО погиб житель Черноморского района Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости Крым. Житель Черноморского района Крыма Олег Зубов погиб в ходе выполнения задач в зоне СВО, его посмертно наградили орденом Мужества. Об этом сообщил заместитель главы администрации Черноморского района Александр Дудинов.

«В зоне спецоперации погиб наш земляк — рядовой Зубов Олег Юрьевич, 4 апреля 1990 года рождения. Он погиб при выполнении задач по денацификации и демилитаризации Украины. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким героя. Родина высоко оценила подвиг Олега Юрьевича, представив его к высокой государственной награде — “Ордену Мужества” (посмертно)», — написал он в своем ТГ-канале.

Накануне в Бахчисарайском районе прошло прощание с погибшим героем спецоперации Алексеем Лондарем, он получил смертельные травмы при выполнении боевой задачи на территории Донецкой Народной Республики в селе Парасковиевка.