Власти Николаевской и Одесской областей периодически сообщают о повреждениях портовой инфраструктуры и складов. При этом заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указывал, что киевские власти под прикрытием зерновой сделки использовали портовые объекты и зернохранилища в военных целях. На заседании Совета Безопасности ООН 9 октября 2023 года постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя заявил, что зернохранилища и портовая инфраструктура на Украине в случае их использования для складирования боеприпасов и тяжелой техники будут уничтожаться.