В Одессе после взрывов повреждена портовая инфраструктура

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Портовая инфраструктура получила повреждения в Одессе, где днем произошли взрывы. Об этом сообщил вице-премьер-министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
«Грузовые краны, складские помещения, техника, здания филиала администрации морских портов», — перечислил он повреждения в Telegram-канале.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе во время действия предупреждения о воздушной тревоге.
Власти Николаевской и Одесской областей периодически сообщают о повреждениях портовой инфраструктуры и складов. При этом заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указывал, что киевские власти под прикрытием зерновой сделки использовали портовые объекты и зернохранилища в военных целях. На заседании Совета Безопасности ООН 9 октября 2023 года постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя заявил, что зернохранилища и портовая инфраструктура на Украине в случае их использования для складирования боеприпасов и тяжелой техники будут уничтожаться.