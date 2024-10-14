Из Крыма в зону СВО отправили очередную партию гуманитарной помощи

Из Крыма в зону проведения специальной военной операции отправили очередную партию гуманитарной помощи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, бойцы получат дизель- и бензогенераторы, газовые баллоны, электроинструменты, бинокли, перчатки и многое другое. Кроме того, как сообщил Аксенов, военнослужащим отправили квадрокоптер.
«Наша общая поддержка придает бойцам сил, укрепляет их боевой дух», — написал глава Крыма.
Руководитель региона подчеркнул, что это важный вклад в Победу.