Олбани
+7°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Крыма в зону СВО отправили очередную партию гуманитарной помощи

Аксенов: из Крыма в зону СВО отправили очередную партию гуманитарной помощи.

Из Крыма в зону проведения специальной военной операции отправили очередную партию гуманитарной помощи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, бойцы получат дизель- и бензогенераторы, газовые баллоны, электроинструменты, бинокли, перчатки и многое другое. Кроме того, как сообщил Аксенов, военнослужащим отправили квадрокоптер.

«Наша общая поддержка придает бойцам сил, укрепляет их боевой дух», — написал глава Крыма.

Руководитель региона подчеркнул, что это важный вклад в Победу.