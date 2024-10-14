WP рассказала, как в ВСУ снимают девушек в пене на Humvee для рекрутинга

В апреле на Украине ужесточили правила мобилизации, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали всегда иметь при себе военный билет. Нижняя планка возраста для призыва в войска была снижена с 27 до 25 лет. После этого украинское Минобороны отчиталось о выросших темпах мобилизации. В то же время украинские военные сообщали о больших потерях в Донбассе, в частности, на покровском направлении. По словам президента России Владимира Путина, ВСУ несут большие потери и в российском приграничье: с 6 августа в Курской области идут бои.