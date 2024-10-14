Махонин вручил пермскому бойцу СВО присуждённую президентом Путиным медаль

Об этом глава региона рассказал в своём телеграм-канале. Как отметил губернатор Махонин, боец по имени Вардан из Пермского края принимает участие в специальной военной операции с сентября 2022 года. За проявленные во время службы мужество, отвагу и самоотверженности мужчине была присуждена награда. Указом президента РФ Владимира Путина Вардан был награждён медалью Жукова. Саму награду Дмитрий Махонин вручил бойцу 14 октября.