Махонин вручил пермскому бойцу СВО присуждённую президентом Путиным медаль

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил участнику СВО медаль, присуждённую президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом глава региона рассказал в своём телеграм-канале. Как отметил губернатор Махонин, боец по имени Вардан из Пермского края принимает участие в специальной военной операции с сентября 2022 года. За проявленные во время службы мужество, отвагу и самоотверженности мужчине была присуждена награда. Указом президента РФ Владимира Путина Вардан был награждён медалью Жукова. Саму награду Дмитрий Махонин вручил бойцу 14 октября.
«Рад был лично поздравить с наградой Вардана, его родителей и брата! Артур Саргисович и Лала Акоповна воспитали достойного сына, который с честью и мужеством защищает страну», — добавил глава региона.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о происшествии, которое случилось с вдовой одного из пермских бойцов СВО. Как сообщил омбудсмен Пермского края Игорь Сапко, женщина обратилась у уполномоченному за помощью, когда не смогла получить полуженные ей выплаты и пособия.