Власти Уфы увеличили единовременную выплату участникам СВО

Ранее размер объем средств поддержки составлял 300 тысяч рублей, а теперь — 400 тысяч рублей.
На выплату могут рассчитывать граждане, обратившиеся в один из уфимских военкоматов с 15 октября этого года. Для получения необходимо подать в администрацию района заявление по месту жительства или пребывания.
Напомним, в июле этого года Радий Хабиров увеличил выплату от региона с 205 до 505 тысяч рублей. Всего при заключении контракта военнослужащие получает 400 тысяч рублей от Минобороны, 505 — от республики и 400 — от Уфы.