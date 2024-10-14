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Власти Уфы увеличили единовременную выплату участникам СВО

В столице Башкирии Ратмир Мавлиев подписал постановлении об увеличении единовременной выплаты для граждан, которые заключили контракт с Минобороны России для участия в СВО.

Источник: РИА "Новости"

Ранее размер объем средств поддержки составлял 300 тысяч рублей, а теперь — 400 тысяч рублей.

На выплату могут рассчитывать граждане, обратившиеся в один из уфимских военкоматов с 15 октября этого года. Для получения необходимо подать в администрацию района заявление по месту жительства или пребывания.

Напомним, в июле этого года Радий Хабиров увеличил выплату от региона с 205 до 505 тысяч рублей. Всего при заключении контракта военнослужащие получает 400 тысяч рублей от Минобороны, 505 — от республики и 400 — от Уфы.