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Российский военный рассказал о потерях в первый день СВО

Участник боевых действий на территории Украины старший сержант Дмитрий Кузьмичев дал интервью ТАСС. Он сказал, что первые потери среди российских военных увидел уже через 10 минут после пересечения границы 24 февраля 2022 года.

Источник: Дмитрий Кузьмичев

«За день до начала СВО меня посещали мысли о том, как жалко, что я не успел написать завещание… Это то, о чем я больше всего сожалел, потому что я понимал каждой клеточкой своего организма, что будет очень много горя по всей стране», — добавил Дмитрий Кузьмичев.

Как рассказал военный, на второй день военной операции он получил ранение. 26 февраля 2022 года его эвакуировали в московский НИИ имени Бурденко, где провели реконструкцию раненой кисти и восстановили поврежденный палец.

В сентябре 2022 года у Дмитрия Кузьмичева истек срок контракта с Минобороны, он не стал его продлевать из-за болезни отца. При этом, по его словам, у него «регулярно случаются порывы» вернуться в зону боевых действий.

Минобороны России отчитывалось о потерях российской армии дважды. В сентябре 2022 года ведомство сообщило о гибели 5937 военных. После этого министерство не называло число потерь, за исключением лета 2023 года. Тогда экс-министр обороны Сергей Шойгу говорил о 71 погибшем за три дня отражения наступления со стороны ВСУ. В июне 2024-го Владимир Путин сказал, что соотношение потерь России и Украины составляет примерно один к пяти. Кремль заявлял, что данные о потерях в ходе боевых действий не публикуются из-за закона о гостайне.