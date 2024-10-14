Российский военный рассказал о потерях в первый день СВО

«За день до начала СВО меня посещали мысли о том, как жалко, что я не успел написать завещание… Это то, о чем я больше всего сожалел, потому что я понимал каждой клеточкой своего организма, что будет очень много горя по всей стране», — добавил Дмитрий Кузьмичев.