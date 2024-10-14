Российский военный рассказал о потерях в первый день СВО

«За день до начала СВО меня посещали мысли о том, как жалко, что я не успел написать завещание… Это то, о чем я больше всего сожалел, потому что я понимал каждой клеточкой своего организма, что будет очень много горя по всей стране», — добавил Дмитрий Кузьмичев.
Как рассказал военный, на второй день военной операции он получил ранение. 26 февраля 2022 года его эвакуировали в московский НИИ имени Бурденко, где провели реконструкцию раненой кисти и восстановили поврежденный палец.
В сентябре 2022 года у Дмитрия Кузьмичева истек срок контракта с Минобороны, он не стал его продлевать из-за болезни отца. При этом, по его словам, у него «регулярно случаются порывы» вернуться в зону боевых действий.
Минобороны России отчитывалось о потерях российской армии дважды. В сентябре 2022 года ведомство сообщило о гибели 5937 военных. После этого министерство не называло число потерь, за исключением лета 2023 года. Тогда экс-министр обороны Сергей Шойгу говорил о 71 погибшем за три дня отражения наступления со стороны ВСУ. В июне 2024-го Владимир Путин сказал, что соотношение потерь России и Украины составляет примерно один к пяти. Кремль заявлял, что данные о потерях в ходе боевых действий не публикуются из-за закона о гостайне.