Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Левадное в северо-восточной части Запорожской области на стыке границы с ДНР, заняв более выгодные рубежи.
«Наши подразделения продвинулись в глубину обороны противника. Российские военнослужащие продолжают идти вперед. У противника большие потери как в живой силе, так и в технике», — написал Балицкий.
Губернатор выразил уверенность, что Запорожская область постепенно будет освобождена во всех своих границах.
«Пока могу с уверенностью сказать, что наша армия действует последовательно, занимая все более выгодные рубежи, постепенно выталкивая противника к границам бандерштата», — подчеркнул губернатор.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.